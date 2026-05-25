【モデルプレス＝2026/05/25】タレントの中山秀征の妻で元宝塚歌劇団星組トップ娘役の白城あやかが5月24日、自身のInstagramを更新。中山と息子とのショットを公開し、話題となっている。【写真】58歳4児の父タレント「理想の家族」元宝塚美人妻＆イケメン息子とのロンドン街中ショット◆白城あやか、夫・中山秀征と息子との3ショット公開5月20日の投稿で、イギリスへの旅行を報告していた白城。「ロンドン ぶらぶら〜」とつづり、