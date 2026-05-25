巨人のフリアン・ティマ外野手（２１）が２５日、支配下契約を結び、都内の球団事務所で会見に臨んだ。「支配下になりました。これから１軍で頑張ります」と流暢な日本語であいさつした。背番号は「５０」に決まった。２４日に出場していたファーム・リーグのハヤテ戦（静岡）の試合中に昇格を伝えられたという。第１、２打席は空振り三振。３回の守備で失策を犯した後に石井監督から吉報を伝えられた。「『もしこういったプレ