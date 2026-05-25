巨人のフリアン・ティマ外野手（２１）が２５日、支配下契約を結び、都内の球団事務所で会見に臨んだ。「支配下になりました。これから１軍で頑張ります」と流暢な日本語であいさつした。背番号は「５０」に決まった。

２４日に出場していたファーム・リーグのハヤテ戦（静岡）の試合中に昇格を伝えられたという。第１、２打席は空振り三振。３回の守備で失策を犯した後に石井監督から吉報を伝えられた。「『もしこういったプレーを続けていたら支配下登録をなしにする』と言われたので頑張ろうと思いました」と笑って振り返った。その後は犠飛と３安打。自ら昇格を祝福した。試合後にはルシアーノとバルドナードに報告し「おめでとう」と言葉を掛けられた。

ドミニカ共和国で球団が行ったトライアウトを１５歳で受験。１６歳で育成選手として来日し、６年目で念願の初昇格となる。身長１９４センチ、体重１０６キロの右の長距離砲で、得点力が課題の打線の起爆剤として期待がかかる。

２４年にはイースタン・リーグ２位の１５本塁打。昨年も２軍でチーム２位タイの８本塁打と日本野球を学びながら順調に階段を上ってきた。「これから東京ドームでいっぱいホームラン打ちます」と日本語で意気込みを語った。