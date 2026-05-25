懐かしのゲーム機「スーパーファミコン（スーファミ）」で、息子が友達も呼んで楽しく遊んでいたその時。予想外の侵入者によって、平和なゲームタイムは強制終了させられてしまった…。【写真】「一瞬で画面が真っ青に」スーファミでプレー中のゲームをリセットした犯人は…今、SNSで大きな注目を集めているのは、なみそ（@omochi_nam01）さんの愛猫のきりたんぽ君が引き起こした「リセット事件」。絶妙すぎるタイミングで本体の「