MUFGスタジアムでのG大阪戦サッカーJリーグの明治安田J1百年構想リーグの第18節、清水―G大阪戦は24日、MUFGスタジアムで行われた。清水のホームゲームで様々な企画が行われる中、特別な新幹線が大反響となった。「おかえり、国立（ここ）は静岡。」と銘打って行われた、清水のホームゲーム。サポーターのために、静岡駅発・東京駅着の特別な新幹線「エスパルス新幹線 #しみず432号」は1編成のみ運行された。清水の公式Xはこの