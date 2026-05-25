ジュニア5人組アイドルグループ・ACEesの深田竜生が主演を務め、同じくACEesの浮所飛貴が共演するドラマ『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』が、テレビ朝日系にて7月11日より毎週土曜23時に放送されることが決まった。【写真】『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』主題歌はACEes！連続ドラマ単独初主演の深田竜生が浮所飛貴と初共演する本作は、深田が浮所を恋の相手に迎えて繰り広げる青春ホームドラマ・ラブコメディー。主人公