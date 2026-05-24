【その他の画像・動画等を元記事で観る】Aoooの新曲「ポラリス」が、モバイルゲーム『ブロスタ』のアニメーション動画「彼女がスターノヴァになったワケ」テーマソングに決定した。公開されたアニメーション動画内では、同楽曲の一部を聴くことができる。「ポラリス」は、2026年6月3日にリリースされるAoooの2nd Album『Rooom』に収録される新曲で、今回コラボレーションするブロスタは、フィンランド発のモバイルゲーム開発会社・