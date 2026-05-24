Aooo、2nd Album『Rooom』収録曲「ポラリス」が、ブロスタ アニメーション動画「彼女がスターノヴァになったワケ」テーマソングに決定！

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Aoooの新曲「ポラリス」が、モバイルゲーム『ブロスタ』のアニメーション動画「彼女がスターノヴァになったワケ」テーマソングに決定した。公開されたアニメーション動画内では、同楽曲の一部を聴くことができる。

「ポラリス」は、2026年6月3日にリリースされるAoooの2nd Album『Rooom』に収録される新曲で、今回コラボレーションするブロスタは、フィンランド発のモバイルゲーム開発会社・Supercellが手掛ける世界的タイトル。

今回公開されたアニメーション動画「彼女がスターノヴァになったワケ」では、ブロスタの新キャラクター「スターノヴァ」の躍動感や色彩豊かなゲームの世界観を、「ポラリス」が力強く彩り、熱量あるバンドサウンドと、ボーカルの石野理子が歌う鮮やかなメロディが印象的に響く。

既に海外でもフェス出演などの活動を行ってきたAoooだが、国境を越えて展開するブロスタとのコラボレーションは、彼らがよりグローバルな存在になっていることを示している。

Aoooは現在、自身初となるZeppツアー『Aooo Live Tour “RINGRING”』を開催中。国内外を巡る同ツアーは全9公演がすべてソールドアウトとなっており、残すは仙台、東京、台北、ソウルの4公演。

昨年12月に東京ガーデンシアターで開催した全曲披露ライブ『Aooo Special Live 2025 “Bazoooka”』もチケット即完売を記録しており、今夏は『FUJI ROCK FESTIVAL ’26』をはじめ、大型フェスへの出演も決定。アルバムリリース、国内外ツアー、フェス出演、そして今回のグローバルタイトルとのコラボレーションと、Aoooの活動はさらに加速している。

国内外ツアー、フェス出演、そして今回のグローバルタイトルとのタイアップと、Aoooの活動はさらに加速している。

●楽曲情報

ブロスタ アニメーション動画

「彼女がスターノヴァになったワケ」テーマソング

「ポラリス」

Aooo

●リリース情報

2nd Album

『Rooom』

6月3日発売

購入リンクはこちら

https://Aooo.lnk.to/Rooom

Pre-Add / Pre-Save

https://Aooo.lnk.to/Rooom_PAPS

【初回生産限定盤A（CD＋Blu-ray）】

定価：￥7,980（税込）

品番：SRCL-13695〜13696

＜CD＞

「魔法はスパイス」「Yankeee」「Geeek」「CRAZZZY」「スターサイン」などを収録。

＜Blu-ray＞

2025年12月6日(土)開催『Aooo Special Live 2025 “Bazoooka”』@東京ガーデンシアター 収録

【初回生産限定盤B（CD＋Blu-ray）】

定価：￥7,980（税込）

品番：SRCL-13697〜13698

＜CD＞

「魔法はスパイス」「Yankeee」「Geeek」「CRAZZZY」「スターサイン」などを収録。

＜Blu-ray＞

2025年9月16日(火)開催『Aooo Live Tour “BAKUBAKU”』@Zepp Shinjuku(TOKYO) 収録

【通常盤初回仕様（CD）】

定価：￥3,300（税込）

品番：SRCL-13699

＜CD＞

「魔法はスパイス」「Yankeee」「Geeek」「CRAZZZY」「スターサイン」などを収録。

店舗別特典

Amazon.co.jp：メガジャケ

HMV全店(HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く)：オリジナルA5クリアファイル

TOWER RECORDS全店(オンライン含む)：オリジナル缶バッジ

楽天ブックス：オリジナルクリアポーチ

セブンネットショッピング：オリジナルトート型エコバッグ

Sony Music Shop：オリジナルB5ポスター

Aooo応援店：ポストカード

注意事項

・特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。

・特典絵柄・応援店対象店舗は追ってご案内します。

・上記店舗以外での配布はございません。

・Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは“特典対象商品ページ”と“特典非対象商品ページ”がございます。ご予約の際は、ご希望される商品ページかをご確認ください。

・上記は全て予定内容となり、予告なく変更となる場合がございます。

●ライブ情報

Aooo Live Tour “RINGRING”

【北海道】 Zepp Sapporo

2026年5月8日(金) 開場 18:00 / 開演 19:00

お問合せ：WESS inc. info@wess.co.jp

【広島】 BLUE LIVE 広島

2026年5月10日(日) 開場 17:00 / 開演 18:00

お問合せ：YUMEBANCHI（広島） 082-249-3571 (平日12:00〜17:00)

【愛知】 Zepp Nagoya

2026年5月13日(水) 開場 18:00 / 開演 19:00

お問合せ：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100 (12:00~18:00)

【大阪】 Zepp Namba

2026年5月15日(金) 開場 18:00 / 開演 19:00

お問合せ：キョードーインフォメーション 0570-200-888（土日祝除く 12:00~17:00）

【福岡】 Zepp Fukuoka

2026年5月21日(木) 開場 18:00 / 開演 19:00

お問合せ：キョードー西日本 0570-09-2424（平日・土曜 11:00〜15:00）

【宮城】 仙台GIGS

2026年5月24日(日) 開場 17:00 / 開演 18:00

お問合せ：GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info

【東京】 Zepp Haneda（TOKYO）

2026年5月29日(金) 開場 18:00 / 開演 19:00

お問合せ：DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/

【ソウル】YES24 WANDERLOCH HALL

2026年6月12日(金) 開場 17:20 / 開演 18:00

お問合せ：LIVET https://livet.one/

【台北】Legacy Taipei

2026年5月31日(日) 開場 17:00 / 開演 18:00

お問合せ：TICKET PLUS

https://ticketplus.com.tw/activity/6501d9f22521787e369776452b6c9a59?fbclid=PARlRTSAQx6CtleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZA8xMjQwMjQ1NzQyODc0MTQAAacsa7dNVJFXwdN9c04uNsOXd2f513RXqYZ-SiPowpJW_kcgUHqzAwWEpikIaQ_aem_5m2TQlMNBvekfdI05Bwbsg

チケット情報：

料金：スタンディング：6,800円（税込）※広島公演のみ

1Fスタンディング：6,800円（税込）

2F指定席：7,300円（税込）

※ドリンク代別途

＜プロフィール＞

元・赤い公園のボーカルで、ソロアーティストとして活動する石野理子(Vo)、「エゴロック」「テレキャスタービーボーイ」など4桁万回再生越えのボカロ曲を複数持ち、本人歌唱のライブでは各地のフェスで入場規制を連発するすりぃ(Gt)、YOASOBIやももいろクローバーZなどのサポートを務め、Coachellaや東京ドームといった大舞台の経験も豊富な新世代女性ベーシスト・やまもとひかる(Ba)、「フォニイ」、「トウキョウ・シャンディ・ランデヴ」(MAISONdes)、「ビビデバ」(星街すいせい)など数多くのヒット曲を手掛けるツミキ(Dr)という、それぞれが確固たる実績を持つ4人によるロックバンド。日本テレビ系「バズリズム02」の「今年コレがバズるぞ！2025」では2位に選出、テレビ朝日系「EIGHT-JAM」の「プロが選ぶ2024年のマイベスト10曲」では蔦谷好位置氏より「サラダボウル」が3位に選出。2025年12月開催の東京ガーデンシアターでのワンマンライブ『Aooo Special Live 2025 “Bazoooka”』はチケット即完売するなど、各所で存在感を高めている。

関連リンク

Aoooオフィシャルサイト

https://www.sonymusic.co.jp/artist/Aooo/