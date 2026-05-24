Aooo、2nd Album『Rooom』収録曲「ポラリス」が、ブロスタ アニメーション動画「彼女がスターノヴァになったワケ」テーマソングに決定！
Aoooの新曲「ポラリス」が、モバイルゲーム『ブロスタ』のアニメーション動画「彼女がスターノヴァになったワケ」テーマソングに決定した。公開されたアニメーション動画内では、同楽曲の一部を聴くことができる。
「ポラリス」は、2026年6月3日にリリースされるAoooの2nd Album『Rooom』に収録される新曲で、今回コラボレーションするブロスタは、フィンランド発のモバイルゲーム開発会社・Supercellが手掛ける世界的タイトル。
今回公開されたアニメーション動画「彼女がスターノヴァになったワケ」では、ブロスタの新キャラクター「スターノヴァ」の躍動感や色彩豊かなゲームの世界観を、「ポラリス」が力強く彩り、熱量あるバンドサウンドと、ボーカルの石野理子が歌う鮮やかなメロディが印象的に響く。
既に海外でもフェス出演などの活動を行ってきたAoooだが、国境を越えて展開するブロスタとのコラボレーションは、彼らがよりグローバルな存在になっていることを示している。
Aoooは現在、自身初となるZeppツアー『Aooo Live Tour “RINGRING”』を開催中。国内外を巡る同ツアーは全9公演がすべてソールドアウトとなっており、残すは仙台、東京、台北、ソウルの4公演。
昨年12月に東京ガーデンシアターで開催した全曲披露ライブ『Aooo Special Live 2025 “Bazoooka”』もチケット即完売を記録しており、今夏は『FUJI ROCK FESTIVAL ’26』をはじめ、大型フェスへの出演も決定。アルバムリリース、国内外ツアー、フェス出演、そして今回のグローバルタイトルとのコラボレーションと、Aoooの活動はさらに加速している。
国内外ツアー、フェス出演、そして今回のグローバルタイトルとのタイアップと、Aoooの活動はさらに加速している。
●楽曲情報
ブロスタ アニメーション動画
「彼女がスターノヴァになったワケ」テーマソング
「ポラリス」
Aooo
●リリース情報
2nd Album
『Rooom』
6月3日発売
購入リンクはこちら
https://Aooo.lnk.to/Rooom
Pre-Add / Pre-Save
https://Aooo.lnk.to/Rooom_PAPS
【初回生産限定盤A（CD＋Blu-ray）】
定価：￥7,980（税込）
品番：SRCL-13695〜13696
＜CD＞
「魔法はスパイス」「Yankeee」「Geeek」「CRAZZZY」「スターサイン」などを収録。
＜Blu-ray＞
2025年12月6日(土)開催『Aooo Special Live 2025 “Bazoooka”』@東京ガーデンシアター 収録
【初回生産限定盤B（CD＋Blu-ray）】
定価：￥7,980（税込）
品番：SRCL-13697〜13698
＜CD＞
「魔法はスパイス」「Yankeee」「Geeek」「CRAZZZY」「スターサイン」などを収録。
＜Blu-ray＞
2025年9月16日(火)開催『Aooo Live Tour “BAKUBAKU”』@Zepp Shinjuku(TOKYO) 収録
【通常盤初回仕様（CD）】
定価：￥3,300（税込）
品番：SRCL-13699
＜CD＞
「魔法はスパイス」「Yankeee」「Geeek」「CRAZZZY」「スターサイン」などを収録。
店舗別特典
Amazon.co.jp：メガジャケ
HMV全店(HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く)：オリジナルA5クリアファイル
TOWER RECORDS全店(オンライン含む)：オリジナル缶バッジ
楽天ブックス：オリジナルクリアポーチ
セブンネットショッピング：オリジナルトート型エコバッグ
Sony Music Shop：オリジナルB5ポスター
Aooo応援店：ポストカード
注意事項
・特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。
・特典絵柄・応援店対象店舗は追ってご案内します。
・上記店舗以外での配布はございません。
・Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは“特典対象商品ページ”と“特典非対象商品ページ”がございます。ご予約の際は、ご希望される商品ページかをご確認ください。
・上記は全て予定内容となり、予告なく変更となる場合がございます。
●ライブ情報
Aooo Live Tour “RINGRING”
【北海道】 Zepp Sapporo
2026年5月8日(金) 開場 18:00 / 開演 19:00
お問合せ：WESS inc. info@wess.co.jp
【広島】 BLUE LIVE 広島
2026年5月10日(日) 開場 17:00 / 開演 18:00
お問合せ：YUMEBANCHI（広島） 082-249-3571 (平日12:00〜17:00)
【愛知】 Zepp Nagoya
2026年5月13日(水) 開場 18:00 / 開演 19:00
お問合せ：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100 (12:00~18:00)
【大阪】 Zepp Namba
2026年5月15日(金) 開場 18:00 / 開演 19:00
お問合せ：キョードーインフォメーション 0570-200-888（土日祝除く 12:00~17:00）
【福岡】 Zepp Fukuoka
2026年5月21日(木) 開場 18:00 / 開演 19:00
お問合せ：キョードー西日本 0570-09-2424（平日・土曜 11:00〜15:00）
【宮城】 仙台GIGS
2026年5月24日(日) 開場 17:00 / 開演 18:00
お問合せ：GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info
【東京】 Zepp Haneda（TOKYO）
2026年5月29日(金) 開場 18:00 / 開演 19:00
お問合せ：DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/
【ソウル】YES24 WANDERLOCH HALL
2026年6月12日(金) 開場 17:20 / 開演 18:00
お問合せ：LIVET https://livet.one/
【台北】Legacy Taipei
2026年5月31日(日) 開場 17:00 / 開演 18:00
お問合せ：TICKET PLUS
https://ticketplus.com.tw/activity/6501d9f22521787e369776452b6c9a59?fbclid=PARlRTSAQx6CtleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZA8xMjQwMjQ1NzQyODc0MTQAAacsa7dNVJFXwdN9c04uNsOXd2f513RXqYZ-SiPowpJW_kcgUHqzAwWEpikIaQ_aem_5m2TQlMNBvekfdI05Bwbsg
チケット情報：
料金：スタンディング：6,800円（税込）※広島公演のみ
1Fスタンディング：6,800円（税込）
2F指定席：7,300円（税込）
※ドリンク代別途
＜プロフィール＞
元・赤い公園のボーカルで、ソロアーティストとして活動する石野理子(Vo)、「エゴロック」「テレキャスタービーボーイ」など4桁万回再生越えのボカロ曲を複数持ち、本人歌唱のライブでは各地のフェスで入場規制を連発するすりぃ(Gt)、YOASOBIやももいろクローバーZなどのサポートを務め、Coachellaや東京ドームといった大舞台の経験も豊富な新世代女性ベーシスト・やまもとひかる(Ba)、「フォニイ」、「トウキョウ・シャンディ・ランデヴ」(MAISONdes)、「ビビデバ」(星街すいせい)など数多くのヒット曲を手掛けるツミキ(Dr)という、それぞれが確固たる実績を持つ4人によるロックバンド。日本テレビ系「バズリズム02」の「今年コレがバズるぞ！2025」では2位に選出、テレビ朝日系「EIGHT-JAM」の「プロが選ぶ2024年のマイベスト10曲」では蔦谷好位置氏より「サラダボウル」が3位に選出。2025年12月開催の東京ガーデンシアターでのワンマンライブ『Aooo Special Live 2025 “Bazoooka”』はチケット即完売するなど、各所で存在感を高めている。
関連リンク
Aoooオフィシャルサイト
https://www.sonymusic.co.jp/artist/Aooo/
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
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カンバッジ,
声優