ずっと気になっていた、息子の引っ込み思案な性格。しかし、工作イベントで作った竹とんぼが飛ばないもどかしさが彼を変えました。自ら店員さんへ問いかけたその姿が親の心配を吹き飛ばすほど頼もしく見えた、筆者の体験談です。 息子は内向的