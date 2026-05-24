第87回オークス 芝2400メートル（2026年5月24日 東京競馬場）

1着賞金1億5000万円を懸けて3歳牝馬18頭が覇を競った「オークス」はジュウリョクピエロ（牝3＝寺島）が優勝。JRA女性騎手としてクラシック初騎乗した今村聖奈騎手（22）が、JRA女性騎手としてG1初制覇する偉業を成し遂げた。

この勝利を受けて欧州の大手ブックメーカーは凱旋門賞（10月4日、パリロンシャン芝2400メートル）オッズを手直し。英bet365社、英ウィリアムヒル社はそろってオークス発走前の51倍から34倍に上方修正した。両社いずれも1番人気は昨年の覇者ダリズ（牡4＝仏グラファール）で4.5倍に設定している。

日本調教馬はアドマイヤテラ（牡5＝友道）、アロヒアリイ（牡4＝田中博）、ジュウリョクピエロ、シンエンペラー（牡5＝矢作）、ビザンチンドリーム（牡5＝坂口）、フォーエバーヤング（牡5＝矢作）、メイショウタバル（牡5＝石橋）の7頭が凱旋門賞に登録した。

ジュウリョクピエロの今後について寺島師は「状態を見て、オーナーと相談しながら」と方針を示している。

17年以降、凱旋門賞の負担重量は3歳56.5キロ、4歳以上59.5キロ、牝馬1.5キロ減で3歳牝馬は55キロで出走する。