タレントの滝沢カレン（34）が24日、自身のインスタグラムを更新。女優の松岡茉優（31）、フリーアナウンサーで女優の田中みな実（39）に誕生日を祝ってもらったことを報告し、3ショットを公開した。「みな実さんとまゆとの落ちつきごはん」と書き出し、「ほんとうにGEEKSの時みたいに（ドラマ）、定期的に集まっては最近を報告しあう私たち。何度も言いますが、こんな仕事をとっくに超えた仲良しになるとは思わなかったです」