嵐のラストツアー「ＡＲＡＳＨＩＬＩＶＥＴＯＵＲ２０２６『ＷｅａｒｅＡＲＡＳＨＩ』」最終日となる３１日に開催される東京ドーム公演の配信視聴用チケットＣＭが、２４日午後５時５９分ごろ、約３０秒にわたって民放キー局で同時放送された。テレビ朝日、フジテレビ、日本テレビ、ＴＢＳ、テレビ東京の５局でほぼ同時に放送されるという異例のジャック。五大ドームを巡るラストツアーで、３１日のコンサートをもっ