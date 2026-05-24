NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』の第19話が5月17日に放送され、作中に登場した織田信長の三男・信孝を演じる俳優に注目が集まっている。【写真】三笘薫選手の兄で俳優の結木滉星『豊臣兄弟！』の主人公は豊臣秀吉の弟・秀長。「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代を描いた作品だ。秀長を演じるのは仲野太賀、秀吉を池松壮亮が演じている。信孝役を演じた三笘薫