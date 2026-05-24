敵地ジャイアンツ戦は4打数無安打米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手は23日（日本時間24日）、敵地ジャイアンツ戦に「2番・一塁」で先発出場した。この試合は4打数無安打だったが、ここまで17本塁打と大活躍。19日付の地元紙スポーツ面では1面を飾り、契約延長を求める声が上がっている。メジャー1年目で、村上が圧倒的な存在感を見せつけている。17本塁打はアーロン・ジャッジ（ヤンキース）らを抑え、ア・リーグ