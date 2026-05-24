敵地ジャイアンツ戦は4打数無安打

米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手は23日（日本時間24日）、敵地ジャイアンツ戦に「2番・一塁」で先発出場した。この試合は4打数無安打だったが、ここまで17本塁打と大活躍。19日付の地元紙スポーツ面では1面を飾り、契約延長を求める声が上がっている。

メジャー1年目で、村上が圧倒的な存在感を見せつけている。17本塁打はアーロン・ジャッジ（ヤンキース）らを抑え、ア・リーグでトップ。23日（同24日）ジャイアンツ戦は敗れたものの、チームを牽引している。

シカゴ地元紙「サンタイムズ」の19日付スポーツ面の1面も飾った。同紙のXは紙面の写真を公開し、「サンタイムズ紙スポーツ面の1面を飾ったのはムネタカ・ムラカミ。（ホワイト）ソックスは一刻も早く彼と契約するべきだ」と投稿文面につづった。

村上は昨年12月にホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約53億6300万円＝当時）で契約している。画像内には「ソックスは、カリスマスターのムラカミをチームに残すため、早急に行動を起こさなければならない。彼が他球団――とりわけ最悪のケースであるカブスへ移籍してしまう前に」と記されていた。同じシカゴを本拠地とするカブスを始め、他球団に移籍する前に延長契約を結ぶべきだと主張している。



（THE ANSWER編集部）