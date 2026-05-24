提供：ふじたしょうてん 香川県丸亀市のアンテナショップ「ふじたしょうてん」は、‟讃岐うどんを美味しく食べるための箸”「UDONオハシ」を6月5日に発売します。 「讃岐うどんを食べる」という日常的な行為を通じて香川県の木材や山、職人の技術などへ関心を持ってもらおうと、ふじたしょうてんと香川県在住の木工家・藤田つくしさんが共同で作りました。 箸の木材として使われるのは「ナラ枯れ」によって伐採