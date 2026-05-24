「大相撲夏場所・千秋楽」（２４日、両国国技館）三段目の優勝決定戦が行われ、旭富士（伊勢ケ浜）が、元十両の木竜皇（立浪）を小手投げで下した。序ノ口デビューからの連勝記録は「２２」。序ノ口、序二段に続いて３場所連続で全勝の格段優勝を決めた。先場所の序二段優勝決定戦と同じ顔合わせ。強引に投げにいった際に土俵際に追い込まれ、一瞬ヒヤリとする場面はあったが、立て直して最後は豪快な小手投げで決めた。口を