ＴＢＳ系「愛と知識とのんとノブ」が２４日に放送され、千鳥・ノブ、女優・のんがＭＣを務めた。好きすぎてたまらない「ガチ愛さん」と、幅広い脳内データを持つ「知識さん」がプレゼンを展開するバラエティー。ノブは番組冒頭に「のんちゃん！のんちゃんとノブがＭＣ！」と改めて感激し、のんを笑わせた。この日は、大のスイーツ好きとして知られるプロレスラー・真壁刀義選手が絶品の大福をプレゼン。「おいしい豆大福を