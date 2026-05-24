◇プロ野球セ・リーグ 巨人ー阪神（24日、東京ドーム）巨人・吉川尚輝選手が7回、今季初ホームランを放ちました。ここまで5点ビハインドとされていた巨人。対する阪神の先発・才木浩人投手の前に、7回の先頭・大城卓三選手が二塁打で出塁します。続く浅野翔吾選手はフライに倒れるも、続いて打席に向かったのが吉川選手。3ボール1ストライクからの5球目、151キロのストレートを振り抜くと確信します。打球はそのままライトスタンド