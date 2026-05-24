かつて株主優待の定番だった日本たばこ産業（JT）は、2023年発送分をもって優待制度を廃止しました。現在は「現金（配当）」で株主に還元する方針へとかじを切っています。 それでは、預金500万円すべてをJTのような高配当株に変えれば、年間20万円以上の配当を非課税で得られるのでしょうか。新NISA時代における銘柄選びと出口戦略のポイントを解説します。 JTの優待廃止と「配当へ集約」する株主還元方針 JTは