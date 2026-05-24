アメリカのトランプ大統領は、イランとの戦闘終結に向けた「覚書」をめぐる協議について、「合意案の大部分は交渉済みで、最終調整の段階にある」と明らかにしました。トランプ大統領は23日、SNSにイランとの戦闘終結に向けた「覚書」をめぐる協議について、中東各国首脳らと電話で意見を交わしたことを明らかにした上で「大部分は交渉済みで、最終調整の段階にある」と投稿しました。またトランプ氏は、「現在も最終的な文言や詳