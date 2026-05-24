放送開始から60周年を迎えた演芸番組『笑点』（日本テレビ系）。大喜利では、時に「不謹慎」「コンプライアンス的にどうなの？」と言われそうなネタが飛び出すが、それでも多くの人に支持され今も高い人気を誇る。『笑点』の面白さや魅力はどんなところにあるのだろうか？ 改めて考察してみたい。コラムニストの石原壮一郎氏が解説する。【写真】放送60周年を迎え、ウルトラマンとコラボする笑点メンバー。他、27年ぶりに『笑点