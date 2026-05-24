偏差値30台から東京学芸大学を専攻首席で卒業し、東大の大学院で日本画を研究。その後、社会人1年目でギャルになった由女さん（26）。もともと美術の先生を目指していた彼女がギャルに目覚めた意外な理由から、教職をめぐる問題、また日本画の魅力についても聞いた。（全3回の1回目／2回目につづく）【変わりすぎ！！】“金髪ギャル”に大変身した由女さん26歳の“最新ショット”を見る由女さん©志水隆／文藝春秋◆◆◆3