お笑いトリオ・ロバートの馬場裕之が22日、自身のYouTubeを更新。「ダイエット中でも爆食いOK…？【ピリ辛ささみ春雨】ほぼ放置でしっとり仕上げる鶏ささみレシピ」と題した動画をアップした。【動画】夏にぴったり！爆食いOK“ピリ辛ささみ春雨”レシピ概要欄では「今回は、ささみを使った「ピリ辛春雨サラダ」を作りました。沸騰したお湯に入れるだけでしっとりとした柔らかさになり、ダイエットにもオススメレシピですので