福岡県八女市星野村で燃え続ける「原爆の残り火」が、現地時間5月24日にハワイの真珠湾で開かれる平和式典でともされます。旧星野村出身の男性によって広島から持ち帰られた「火」。亡き父の思いを受け継ぐ息子は「核兵器のない世の中に」と、式典の開催に思いを寄せています。 【広島から福岡に持ち帰った火】 八女市星野村で受け継がれてきた“広島原爆”の残り火。この火がともされることになったハワイ・真珠湾での平和