プロ野球パ・リーグは23日、3試合が行われました。2位西武は2回、カナリオ選手のタイムリーで先制すると、4回には滝澤夏央選手がタイムリーで追加点を奪います。投げては先発・佐藤爽投手が打球を左肘に受けながらも粘りの投球で1失点。2番手の上田大河投手がプロ初勝利を挙げました。これで首位オリックスとの差を0.5に縮めました。ソフトバンクは日本ハムに2戦連続2桁勝利を挙げ、3位に浮上しました。1点を追う3回、近藤健介選手