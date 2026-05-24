◇パ・リーグソフトバンク11―１日本ハム（2026年5月23日みずほPayPay）ソフトバンク・近藤が同点タイムリーを含む2安打3打点の活躍をみせた。1点を追いかける3回2死一、二塁で、細野のスライダーを中前適時打。「何とかチャンスを生かして早く追いつきたいと思いました。フルカウントまで持っていくことができ、ラストボールをしっかりアジャストできた」と手応え十分。4戦連続安打、3戦連続打点と気を吐いている。