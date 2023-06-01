【カイロ＝村上愛衣、ワシントン＝栗山紘尚】イラン外務省報道官は２３日、米国との戦闘終結へ向けた１４項目の覚書の作成が詰めの段階に入ったことを明らかにした。合意するかどうかは「３、４日でわかる」としている。ロイター通信によると、米国のルビオ国務長官も２３日、訪問先のインドで、「進展があった」と述べ、今後数日のうちに「何らかの発表ができるかもしれない」と語った。イラン外務省報道官が国営テレビに語っ