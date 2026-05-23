【その他の画像・動画等を元記事で観る】現在デビュー30周年イヤー真っ只中、歌手、声優、俳優、作詞家、エッセイストなど、第一線でマルチな活動を続け、2026年4月18日、19日に東京・有明アリーナで開催された30周年記念ライブも大盛況のうちに幕を閉じた坂本真綾。そんな坂本真綾のニューリリースが早くも発表となった。タイトルは『余韻』。2015年にスマートフォン向けRPG『Fate/Grand Order』のローンチに伴いリリースされた主