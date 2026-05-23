坂本真綾、11年間にわたる坂本真綾×FGOの主題歌全てを集めた主題歌ベストアルバム『余韻』7月29日発売決定！

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現在デビュー30周年イヤー真っ只中、歌手、声優、俳優、作詞家、エッセイストなど、第一線でマルチな活動を続け、2026年4月18日、19日に東京・有明アリーナで開催された30周年記念ライブも大盛況のうちに幕を閉じた坂本真綾。そんな坂本真綾のニューリリースが早くも発表となった。

タイトルは『余韻』。2015年にスマートフォン向けRPG『Fate/Grand Order』のローンチに伴いリリースされた主題歌「色彩」から、2025年に発表された最終章主題歌「時計」まで、Disc 1には全6曲の主題歌を収録。昨年末にデジタルリリースされた「時計」は今回初めてCD収録される。

Disc2には既発の「色彩」「逆光」のunplugged sessionに加え、新録となる「躍動」のunplugged sessionも収録。さらに、『劇場版Fate/Grand Order -神聖円卓領域キャメロット- 後編 Paladin; Agateram』主題歌で、坂本真綾が作詞を手かげた宮野真守「透明」のセルフカヴァーを収録。

初回限定盤は、初パッケージ化となる映像を収録したBlu-rayと、武内崇(TYPE-MOON)描きおろし両面イラスト三方背スリーブケースが付いた、豪華限定仕様！デビュー30周年を迎えますますパワフルに活動する坂本真綾に注目だ。

●リリース情報

坂本真綾

『Fate/Grand Order』主題歌ベストアルバム「余韻」

7月29日発売

【初回限定盤（2CD+BD）】

品番：VTZL-273

価格：￥4,950（税込）

【通常盤（2CD）】

品番：VTCL-60703〜60704

価格：￥2,750（税込み）

武内崇(TYPE-MOON)描きおろし両面イラスト三方背スリーブケース付き

＜Disc1＞

01. 色彩 (スマートフォン向けRPG『Fate/Grand Order』主題歌)

02. 逆光 (スマートフォン向けRPG『Fate/Grand Order』第2部主題歌)

03. 空白 (『Fate/Grand Order Arcade』主題歌)

04. 躍動 (スマートフォン向けRPG『Fate/Grand Order』第2部後期主題歌)

05. 独白 (『劇場版Fate/Grand Order -神聖円卓領域キャメロット- 前編 Wandering; Agateram』主題歌)

06. 時計 (スマートフォン向けRPG『Fate/Grand Order』最終章主題歌)

＜Disc2＞

01. 色彩-unplugged session-

02. 逆光-unplugged session-

03. 躍動-unplugged session-(新録)

04. 透明 (新録 / 提供曲セルフカヴァー)

＜Blu-ray＞

2021年に東京オペラシティで行われた無観客配信ライブ「Fate/Grand Order 6th Anniversary Special Live〜Maaya Sakamoto Unplugged〜」

1. 独白

2. 逆光

3. 躍動

[LIVE MUSICIANS] 坂本真綾(Vo)、扇谷研人(P, Pipe Organ & Band Master)、福長雅夫(Dr. & Per)、藤谷一郎(W.B)、外園一馬(A.G)、室屋光一郎ストリングス(Strings)

「時計」Music Video

法人特典

アニメイト 全国各店 / アニメイト通販：A3クリアポスター

ゲーマーズ 全国各店 / ゲーマーズオンライン：マルチクロス＋L判ブロマイド

タワーレコード 全国各店 / タワーレコードオンライン：クリアカード ※サイズ：90mmx90mm

HMV 全国各店 / HMV&BOOKS online：缶バッジ

Amazon.co.jp：

・メガジャケ（形態ごと）

・初回限定盤：両面メガジャケ

・通常盤：メガジャケ

楽天ブックス：マグネットシート(60mm×60mm)

セブンネットショッピング：アクリルカラビナ型

VICTOR ONLINE STORE：A３両面ポスター

共通特典：ポストカード

ヨドバシカメラ / ヨドバシ.com（一部店舗を除く）

Joshinディスクピア(Joshin webショップ 含む)

ソフマップ・アニメガ

※特典内容・デザインの詳細は後日発表いたします。

※Amazon.co.jp、楽天ブックスでは、特典つき商品のカートがアップされます。特典をご要望のお客様は特典つき商品をお買い求め下さい。

※特典の数には限りがございます。お早目にご予約下さい。

※一部お取扱いの無い店舗等もございますので、詳しくはお近くの店舗へお問い合わせ下さい。

※特典対象店舗は順次追加となることがございます。

※特典の内容・デザインは予告なく変更する場合がございます。

関連リンク

坂本真綾オフィシャルHP「I.D.」

http://www.jvcmusic.co.jp/maaya/