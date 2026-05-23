俳優小澤征悦（51）が23日、日本テレビ系「サタデーLIVE NEWSジグザグ」（土曜午前11時55分）に生出演。天気予報コーナーで妻のNHK桑子真帆アナに感謝の言葉を述べた。天気予報士の市村紗弥香が「傘の出番が増えてきたと思うんですが」と前振りして、各地の梅雨入りの予想をした。市村から「小澤さん、こちらの傘を持ってください」と開いた傘を渡され「何が違いますか」と問われた。小澤は「何が違う？」と確認。しばらく観察して