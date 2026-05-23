ロック界屈指のアンダーグラウンド・ヒーロー、スティーヴ・アルビニ（Steve Albini）の死から2年。パートナーや家族、バンド仲間、仕事を共にしたアーティストなど、数十名に及ぶ関係者の証言から、彼が遺した「複雑な遺産」の真実に迫る。妻が語る「風変わりな男」の素顔2024年11月の肌寒いある日、シカゴのベルモント・アヴェニューにある2階建てのレンガ造りの建物の前に人々が集まっていた。その建物が特別な場所であることを