芝クッション値8.5＝標準※金曜午前9時含水率＝芝G前18.0％、4角17.5％ダートG前14.1％、4角15.3％※金曜午前8時30分。芝は3〜4角の内寄りに傷み。木曜と金曜の雨で水分を含んでいる。先週より時計はかかりそう。ダートは湿っている分、走りやすく、速い時計が出そうだ。