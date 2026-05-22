¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Î¥É¥¤¥ÄÂåÉ½GK¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥Î¥¤¥¢¡¼¤¬¡¢DFB¥Ý¥«¡¼¥ë·è¾¡¤ò·ç¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥É¥¤¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥«¥¤¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Àè½µËö¤ËÊÄËë¤·¤¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤ÇÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¡¢23Æü¤Ë¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëDFB¥Ý¥«¡¼¥ë·è¾¡¤Çº£µ¨2´§ÌÜ¤ò·ü¤±¤Æ¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÂç°ìÈÖ¤òÁ°¤Ë¼é¸î¿À¤òÉé½ý¤Ç·ç¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Î¥¤¥¢¡¼¤Ï16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥±¥ë¥óÀï¤Ç¸åÈ¾½øÈ×¤Ëº¸¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Î°ãÏÂ´¶¤ò