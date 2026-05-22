【女子旅プレス＝2026/05/22】横浜・みなとみらい駅周辺がサンリオキャラクターで彩られる「サンリオフェス2026 in みなとみらい」が、5月23日（土）より順次開催。商業施設装飾やみなとみらい線のラッピングトレインの運行、ステージイベントにコラボグッズ展開まで、様々な企画が予定されている。【写真】過去最大級で開催「サンリオフェス2026」予定トピックス◆みなとみらい駅周辺で「サンリオフェス」開催今年の「サンリオフ