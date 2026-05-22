【モデルプレス＝2026/05/22】Snow Manの佐久間大介が5月21日、グループでレギュラーを務めるラジオ番組「Snow Manの素のまんま」（文化放送／毎週木曜よる9時〜9時30分）に出演。4月30日に出演したフジテレビ系音楽番組「STAR」（毎週木曜日19時〜20時）での目黒蓮との裏話を明かした。【写真】スノ、一時帰国の目黒蓮との集合ショット◆佐久間大介＆目黒蓮「STAR」“めめさくタイム”話題に4月30日放送の「STAR」に生出演したSno