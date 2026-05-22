Snow Man佐久間大介、“音楽番組で話題”目黒蓮との見つめ合いシーン裏話明かす「蓮から言い出した」
【モデルプレス＝2026/05/22】Snow Manの佐久間大介が5月21日、グループでレギュラーを務めるラジオ番組「Snow Manの素のまんま」（文化放送／毎週木曜よる9時〜9時30分）に出演。4月30日に出演したフジテレビ系音楽番組「STAR」（毎週木曜日19時〜20時）での目黒蓮との裏話を明かした。
【写真】スノ、一時帰国の目黒蓮との集合ショット
4月30日放送の「STAR」に生出演したSnow Manは、目黒が主演を務める映画「SAKAMOTO DAYS」の主題歌「BANG!!」をテレビ初披露した。目黒が撮影で滞在しているカナダから一時帰国していたことで、9人での生パフォーマンスが実現。中でも、目黒が佐久間を王子様のように抱きかかえ見つめ合う場面は、“めめさくタイム”としてファンの間で大きな話題を呼んだ。
今回、リスナーから、佐久間と目黒の話題の場面について「アドリブですか？」と質問が届くと、佐久間は「リハの時に『俺これやりたいんだけど！』って急に言い出して。蓮から言い出したの。実は」と目黒からの提案であったと説明。通常バージョンでは、佐久間と目黒が手を合わせてハートを作る振り付けだったが「じゃなくて、俺たちが寄り添いあって、俺たちがハートになっちゃうみたいな」と語った。
本番後にパフォーマンス映像を見返したという阿部亮平も「俺、マジビックリしたよ！」と驚き。佐久間は「見つめ合ってたら、あ、待って、俺このままキスできるかもと思って唇尖らせてみるっていう」と笑いながら話し、阿部も「なんかもうディズニーかと思った」と振り返った。
さらに阿部は「その後の切り替えが本当に素晴らしかった！何事もないかのように俺らと同じ振り付けに戻ったから」と称賛。佐久間は「切り替えの鬼だから」と話しつつも「でも、心はバクバクしてる。もうちょっとでできたのに！って。もうちょっとでチューできたのに！って（思っていた）」とお茶目に語っていた。（modelpress編集部）
情報：文化放送
【Not Sponsored 記事】
【写真】スノ、一時帰国の目黒蓮との集合ショット
◆佐久間大介＆目黒蓮「STAR」“めめさくタイム”話題に
4月30日放送の「STAR」に生出演したSnow Manは、目黒が主演を務める映画「SAKAMOTO DAYS」の主題歌「BANG!!」をテレビ初披露した。目黒が撮影で滞在しているカナダから一時帰国していたことで、9人での生パフォーマンスが実現。中でも、目黒が佐久間を王子様のように抱きかかえ見つめ合う場面は、“めめさくタイム”としてファンの間で大きな話題を呼んだ。
◆佐久間大介“めめさくタイム”の裏話明かす
今回、リスナーから、佐久間と目黒の話題の場面について「アドリブですか？」と質問が届くと、佐久間は「リハの時に『俺これやりたいんだけど！』って急に言い出して。蓮から言い出したの。実は」と目黒からの提案であったと説明。通常バージョンでは、佐久間と目黒が手を合わせてハートを作る振り付けだったが「じゃなくて、俺たちが寄り添いあって、俺たちがハートになっちゃうみたいな」と語った。
本番後にパフォーマンス映像を見返したという阿部亮平も「俺、マジビックリしたよ！」と驚き。佐久間は「見つめ合ってたら、あ、待って、俺このままキスできるかもと思って唇尖らせてみるっていう」と笑いながら話し、阿部も「なんかもうディズニーかと思った」と振り返った。
さらに阿部は「その後の切り替えが本当に素晴らしかった！何事もないかのように俺らと同じ振り付けに戻ったから」と称賛。佐久間は「切り替えの鬼だから」と話しつつも「でも、心はバクバクしてる。もうちょっとでできたのに！って。もうちょっとでチューできたのに！って（思っていた）」とお茶目に語っていた。（modelpress編集部）
情報：文化放送
【Not Sponsored 記事】