アメリカとイランの戦闘終結に向けた交渉をめぐり、トランプ大統領はイランによる「ホルムズ海峡の通航料の徴収」と「濃縮ウランの保有」を認めない考えを強調しました。アメリカトランプ大統領「ホルムズ海峡は自由に開放されるべきだ。国際水路であり、通航料は不要だ」トランプ大統領は21日、「イランは現時点でも通航料を課すことはできていない」と述べ、イランによるホルムズ海峡の通航料の徴収を認めない考えを改めて示し