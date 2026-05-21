インフルエンサーの高垣博之さんは5月20日、自身のX（旧Twitter）を更新。「『ルセラフィムのサクラに似てる』ってコメントめっちゃきた」女装姿を披露し、反響を呼んでいます。【写真】「『ルセラフィムのサクラに似てる』ってコメントめっちゃきた」女装姿「確かにサクラに似てるwwwww」高垣さんは「この写真載せたとき『ルセラフィムのサクラに似てる』ってコメントめっちゃきたけど普通に謝ったほうがいいと思う」とつづり、1