ゴールデンウィーク期間中の県内の主な観光施設の入り込み客数は約９９万人で、１日平均で去年より８．４％増加し、ファミリー向け施設を中心ににぎわいを見せました。 県によりますと、４月２９日から５月６日までの８日間における、県内の主な観光施設３２カ所の入り込み客数は９９万３４２２人でした。１日当たりの平均は１２万４１７８人で、去年より８．４％増加しました。連休前半は、悪天候の影響で屋