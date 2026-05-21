「加熱式たばこ」について、厚生労働省は、受動喫煙と健康への影響との関連が強いものは認められないなどとする評価をまとめました。【映像】厚労省 加熱式たばこの“健康への強い影響認められず”厚労省は、きょう「加熱式たばこ」が健康に与える影響について、研究グループの評価を公表しました。「加熱式たばこ」の副流煙からは発がん物質の一部が検出され、屋内での喫煙により有害化学物質が空間に広がるとしています。