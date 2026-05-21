長崎で巻き起こる「ドロドロのダメ男巡り」と「ヒリつく姉妹の絆」を描いた青春ロードムービー『いろは』が5月22日から全国公開される。妹の伊呂波を演じた川島鈴遥と姉の花蓮を演じた森田想に話を聞いた。−最初に脚本を読んだ時の印象から伺います。川島やっぱり防波堤のシーンが一番印象に残っていて、2人が初めて本音を話すシーンなので、大事に演じたいと思いました。姉妹で3人の男の人に会いに行くロードムービーなので