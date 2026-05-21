歌手の工藤静香さん（56）が2026年5月18日、自身のインスタグラムを更新。コンサートでの衣装ショットを披露した。「本当に豊かで幸せなひとときでした」工藤さんは、「熊本城ホール・メインホールでの公演も、温かいスタンディングオベーションに包まれ、無事に終えることができました」と報告し、黒いロングドレスの衣装姿やアップショット、ステージで歌唱する動画などを投稿した。コンサートを振り返って「会場ごとに異なる響