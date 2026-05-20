ゼロヨン13.2秒のエネルギッシュなクロスオーバー同クラスで唯一といえる、トリプルモーターを得たアルピーヌA390。試乗したGTグレードは総合401psあり、0-100km/h加速4.8秒が主張される。ライバルを凌駕する速さではないが、仮にハイパワー競争へ加わっても、ただ翻弄されるだけかもしれない。【画像】四輪駆動はブランド初アルピーヌA390サイズの近い電動クロスオーバーは？A290も全159枚今回のテストでは実際に4.9秒で