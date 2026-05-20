大相撲夏場所11日目。石川県穴水町出身、幕下付出で追手風部屋からデビューをした大森は、20日、旭富士に破れ初黒星となりました。幕下付出のデビューから5連勝と勢いに乗る大森でしたが、11日目の取組では、旭富士に寄り切られました。