GoogleがSamsung・ Qualcommと共同開発したXR(クロスリアリティ)向けのOS「Android XR」に対応した、Googleが手がけるスマートグラスの詳細が2026年5月19日に開催されたGoogle I/O 2026で発表されました。Intelligent eyewear with Gemini is coming this fallhttps://blog.google/products-and-platforms/platforms/android/android-xr-io-2026/We’re partnering with @Samsung, @_GentleMonster_ and @WarbyParker on new intel