投手・大谷翔平は3勝2敗で防御率0.82ドジャースの大谷翔平投手が、投手として歴史的な領域に足を踏み入れている。現在、3勝2敗で防御率0.82をマーク。米スポーツ局「MLBネットワーク」の番組内では、現時点でのナ・リーグのサイ・ヤング賞候補ランキングで1位に推され、識者からは「逃すなんてあり得ない」と断言する声まで上がっている。18日（日本時間19日）に公開された同局の番組「MLB Tonight」では、現時点でのサイ・ヤ