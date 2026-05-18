アイビーカンパニーが運営するスコーン専門店「BAKERS gonna BAKE(ベイカーズ ゴナ ベイク)」は、ピスタチオを使った商品を5月13日(水)より期間限定で発売中。新緑をイメージさせるピスタチオをテーマに、初夏限定のスコーンやミルクティーを提案している。ドバイチョコをイメージしたピスタチオスイーツ「ベイカーズ ゴナ ベイク」は、シンプルな王道スコーンや和の要素を取り入れた個性的なスコーンサンドなど、日常をちょっと楽