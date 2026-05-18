【東京都千代田区・港区】初夏限定！「BAKERS gonna BAKE」にピスタチオがテーマのスコーン＆ミルクティー登場



アイビーカンパニーが運営するスコーン専門店「BAKERS gonna BAKE(ベイカーズ ゴナ ベイク)」は、ピスタチオを使った商品を5月13日(水)より期間限定で発売中。新緑をイメージさせるピスタチオをテーマに、初夏限定のスコーンやミルクティーを提案している。

ドバイチョコをイメージしたピスタチオスイーツ

「ベイカーズ ゴナ ベイク」は、シンプルな王道スコーンや和の要素を取り入れた個性的なスコーンサンドなど、日常をちょっと楽しくするスコーンを展開するスコーン専門店。



今回のメインは「ドバイチョコスコーン」490円(税込)。ピスタチオの濃厚な味わいとザクザクとした食感が魅力の“ドバイチョコ”をスコーンで表現しており、昨年の期間限定販売で好評だったため再登場となった。



販売は5月13日(水)〜7月7日(火)の期間限定。カダイフとピスタチオペーストを合わせたフィリングをチョコスコーン生地で包み、ビターチョコレートでコーティングした。



注目の新作「アイスハニカムトフィーミルクティー パリパリドバイチョコ」680円(税込)は、スコーン専門店のミルクティーとして人気の「ハニカムトフィーミルクティー」をドバイチョコイメージでアレンジしたもの。

アッサムで作ったコクのあるミルクティーにピスタチオクリームを合わせ、カダイフとハニカムトフィーをトッピングしており、ハニカムトフィーが溶けるたび変化する味わいに、ピスタチオの香ばしさとカダイフの食感がマッチする。カップの内側にコーティングしたチョコレートをクラックすることで、ミルクティーと混ざり合うパリパリとしたチョコレートとカダイフの食感を楽しめる。販売期間は、こちらも5月13日(水)〜7月7日(火)。

アメリカンチェリーを飾った新作スコーンサンド



もうひとつの新作「あんバタースコーンサンド ピスタチオバター＆チェリー」500円(税込)は、ピスタチオとチェリーのフルーティーで華やかな味わいが、爽やかな初夏にぴったりのスコーン。



自家製ピスタチオバターと甘酸っぱいチェリージャム、やさしい甘みの白あんをシグネチャーのバターミルクスコーンでサンドしており、ホワイトチョコを纏ったアメリカンチェリーを丸ごと一粒のせている。販売期間は同じく5月13日(水)〜7月7日(火)。

季節限定の宇治抹茶スコーンも



ピスタチオがテーマの商品に加え、季節限定商品として「宇治抹茶とホワイトチョコのスコーン」380円(税込)も発売中。宇治抹茶とホワイトチョコを練り込んだスコーンで、抹茶のほろ苦さに、まろやかなホワイトチョコの甘みが広がる一品だ。販売期間は4月15日(水)〜9月1日(火)。

厳選した素材を使ってスコーンを丁寧に焼き上げる「ベイカーズ ゴナ ベイク」。素朴で味わい深いさまざまなスコーンを味わってみては。

■ベイカーズ ゴナ ベイク 東京ギフトパレット

住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅八重洲北口「東京ギフトパレット」内

営業時間：平日9:30〜20:30／土日祝 9:00〜20:30

定休日：施設に準じる

業態：工房一体型スコーン専門店(テイクアウトショップ)

■ベイカーズ ゴナ ベイク Echika表参道

住所：東京都港区北青山3-6-12 東京メトロ表参道駅構内

営業時間：10:00〜21:00

定休日：施設に準じる

業態：スコーン専門店(テイクアウトショップ)

ベイカーズ ゴナ ベイクHP：https://bgb.base.shop

ベイカーズ ゴナ ベイクInstagram：https://www.instagram.com/bakersgonnabake_official

※仕入れの状況により、販売期間が変更になる場合がある。

(山崎正和)