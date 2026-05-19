ドジャースの山本由伸投手（２７）は１８日（日本時間１９日）に敵地サンディエゴでのパドレス戦に先発し、７回を１被弾を含む３安打１失点、８三振２四球で４敗目（３勝）を喫した。打者２６人に１０７球。防御率３・３２。チームは首位攻防３連戦の初戦を０―１で惜敗。首位の座を明け渡した。初回はやっぱり鬼門だった。８試合で６失点、防御率６・７５だ。先頭タティスを遊直で打ち取ったが、２番アンドゥハーにカウント３